Kriitika Oprah Winfrey suunal: ta on üdini võlts inimene

McGowan kritiseeris Opraht säutsu juures, kus oli saatejuhist pilt 2014. aasta kriitikute filmiauhindadelt, millel Oprah häbistatud filmimoguli põske suudleb, kirjutas The Sun.

"Võluväest" tuntud McGowan, kes oli üks esimesi #MeToo aktiviste, on Weinsteini vägistamisest süüdistanud. Ta säutsus, et on õnnelik, et üha enam ja enam inimesi näevad Oprah loodud fassaadi taga tegelikku tõde.

"Olen õnnelik, et üha enam inimesi näeb Oprah koledat tõde. Soovin väga, et ta oleks päris, aga ta ei ole. Olles Weinsteiniga sõber ning hüljates ja hävitades Russell Simmonsi ohvrid, toetab ta haiglast võimustruktuuri enda kasu nimel. Ta on üdini võlts," kirjutas McGowan Twitterisse, lisades säutsu lõppu teemaviite #sisalik.

Praegu pole teada, mis põhjustas sõnaka McGowani sõnavõtu.

McGowan tõi välja ka armastatud saatejuhi seose produtsendi Russell Simmonsiga, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises ja vägistamises.

Teda süüdistatakse tosinkonnas seksuaalse ahistamise juhtumis, mis algasid novembris 2017. Jaanuaris 2020 astus 67-aastane Oprah tagasi dokumetaalsarja produtsendi kohalt, mis kajastas Simmonsi ohvrite lugusid.

Oprah selgitas, et filmiga on veel vaja tööd teha, et kogu lugu korrektselt rääkida, ning et tema ja filmitegijate visioon erineb suuresti.