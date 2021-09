Jälle saatejuhi vahetus: Kristel Aaslaidi kõrval asub "Naistesauna" juhtima tuntud laulja

"Teen midagi, mida pole veel varem kunagi teinud. Hakkan Kristeliga raadiosaadet juhtima," rõõmustas Eleryn oma Instagrami vahendusel.

Foto: Instagram

Aaslaid on saadet varasemalt juhtinud Merilin Taimre ja Kethi Uibomägiga. Kethit saab sel sügisel näha Tv3 eetris. Ta juhib koos Marek Lindmaaga saadet "Seitsmesed" ning lisaks saab näha tema ja tema ema seikluseid Gruusias.

Kui Uibomägi eelmise aasta lõpus Taimre mõnevõrra ootamatult välja vahetas, tekitas see parajat poleemikat.

Merilin Taimre, tuntud ka kui Paljas Porgand, avaldas, et pärast "Naistesauna" esimese hooaja lõppu said nii tema kui Kristel kirja, mis teatas, et uuel hooajal jätkatakse saadet teise koosseisuga. Porgand usub, et ta asendati tema kommentaaride tõttu karantiini ning muude piirangute osas, mille ta möödunud aastal tegi.

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare sõnul on ta pidanud Taimret kaitsma küll. "Ühe saate peale tuli kaebus, kuulasin üle ja see oli alusetu. Minu vastus kuulajale, kus ma Merilini eest seisan ja kaebuses toodud süüdistused ümber lükkan, on meil majas registreeritud," ütles ta.

Rajasaare sõnul pidi saade algusest peale olema roteeruvate saatejuhtidega ning Taimre leping pidigi 31.12 lõppema. "Millest see trall on lahti läinud? Ma Merilinile ammu ütlesin, et temaga lepingut ei pikenda," sõnas R2 peatoimetaja.

"Tuleb uus "Naistesauna" saatejuht ja loodetavasti kuuleme veel palju-palju säravaid naisi selles sarjas," tõi Rajasaar välja.