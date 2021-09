Kristjan Jõekalda on õnnelik, et teda pole presidendi vastuvõtule kutsutud: kellele seda higist ja karglevat Jõekaldat vaja on?

Kas Jõekalda on ka endalt küsinud, miks teda veel tunnustatud pole? "Mina olen ju edev inimene, kes räägib palju, aga käega ei tee kärbsepesagi. Mul on olemas väljund – mul on televisioonis saated," arvab ta.

"Olen isegi kergendustundega mõelnud, et hea on, et ei pea roosiaias olema – minu nägu teavad paljud, aga mina ei tunne kedagi. Oleksin seal nagu mööbel. Kindlasti läheks kõht tühjaks ja vähene vein hakkaks pähe ja kui muusika kõlab, lähen ju abikaasaga tantsima. Kellele seda higist ja karglevat Jõekaldat vaja on? Parem on pidutseda oma kodus."