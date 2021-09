FOTOD JA VIDEO | Lea Dali Lion sängitati koos isa urniga viimsesse rahupaika: matusetalitust viis läbi Marek Sadam

Lea Dali urnimatus ja mäelstuskivi avamine toimus täna keskpäeval Haljala kalmistul, mis sai viimaseks rahupaigaks ka lauljanna isale Viktorile, kelle urn sängitati maamulda samal päeval kõigest tund aega varem. Lea isa lahkus siitilmast veidi enne Lead.

Lea Facebooki-lehel oli üleskutse sõpradele ja lähedastele hüvasti jätmiseks, meediasündmust sellest teha ei soovitud. „Kohal olid need, kes ilmselt olidki Lea päris sõbrad. Õhkkond oli loomulikult nukker, sest Lea on kordumatu, aga samas ka temalikult helge. Arvan, et need, kellel Lea südames, said kõik talle öeldud. Loomulikult on Least maailmas suur puudus. Ei ole ka sellist isikupärast naist ja loojat meil,” kirjeldab laulja Marek Sadam matusetalitust, mida paluti temal isiklikult läbi viia.

Ta ütleb, et see oli väga omapärane kogemus, kuid tal oli suur au seda teha, sest palve selleks tuli Lea perelt, täpsemalt tema emalt. ”Kirjutasin Leale mõteldes mõtisklused. Tegime omakeskis Lealiku ärasaatmise. Temaliku viipe ja naeratusega. See oli kurb aga omamoodi ilus hetk. Loodame, et Lea laulud ja looming elab edasi, et teda ei unustata,” räägib Marek, kelle sõnul oli Lea nii eriline ja helge isikus, et ta mäletab siiani kõiki nende kohtumisi.

Teiste seas viibis talitusel ka Raivo Sersant, kes kirjeldas seda oma Facebooki lehel nii: „Tseremoonia päikesepaistes viis läbi talle omase empaatia ja soojusega laulja Marek Sadam, keda lauluhetkedel toetas akordionil Martin Trudnikov. Kogu üritusele andis oma värvingu šamaan Evald Piirisild Kotkasulge rituaalne tegevus. Sõprade-tuttavate mälestus Least on kätketud kujur Margus Kurvitsa maitsekalt teostatud skulptuuris haual.”

TV3 Seitmestes uudsites oli lühike lõik, kust selgus, et kirjastusel Pilgrim on plaanis avaldada Least raamat.

Lea Dali Lion lahkus meie seast 21. aprillil pärast pikka haiglas olekut, kuhu sattus koroonaviirusega nakatumise tagajärjel.