Toomas Anni oma isa ja abikaasa kaotusest: kindlasti ma tunnen, et saatus on mu vastu ebaõiglane olnud

"Üksinda nukrutsema jääda ei tohi," tõdes ta. "Kindlasti ma tunnen, et saatus on mu vastu ebaõiglane olnud. See on ilmselt nii, et kui sulle kuskil antakse rohkem, siis teisest kohast võetakse ära. Võrdsus peab olema."

Toomas Anni tõdes Kroonikale antud intervjuus, et pärast abikaasa surma käis ta psühholoogi juures, aga muidu püüab ta ise endaga hakkama saada. "Hea on, et poeg Tauri elab oma perega samas ligidal. Ma ei ole selline, kes väga räägiks midagi. Leinaga saavad inimesed erinevat moodi hakkama, etappe on mitu. Leinas pead kõik need etapid läbima. Sa ei tea, kui kaua see aega võtab. See ei ole kerge, aga aeg parandab haavad. See kõik jääb sisse, sa ei pääse sellest kuhugi. Kui käin aias ringi, võin iga kivi või puu kohta öelda, kunas ja kuidas see on istutatud ja koos paika pandud," rääkis Anni.