"ESSE": Kas ilulõikused on uus normaalsus? Ühe laua taga kohtuvad Marco Tasane ja Peep Pree

Koroonaaja piirangud ja töö kodukontoris on suurendanud huvi plastilise kirurgia vastu nii välismaal kui ka Eestis. Mitte kunagi varem pole me endale nii palju otsa vaadanud ning oma näos vigu leidnud kui Zoomi koosolekute ajal. Spetsiaalselt „ESSE“ saatele läbi viidud Norstati uuring näitab, et 13 protsenti vastanud naistest soovib iluoperatsioone teha või on juba teinud. Meeste seas on see protsent väiksem. Iluoperatsioonile läheks või on juba käinud vaid 4 protsenti vastanud meestest.

Plastikakirurg Peep Pree ütleb intervjuus Eeva Essele, et koroonaaeg on tõesti tõstnud märgatavalt ilukliinikute käivet, aga trend soosib iluoperatsioone ka üldiselt: “Ilukirurgidel on täna väga hea elada, meil ei ole üldse vaja kulutada reklaami peale. Seda teevad mood ja sotsiaalmeedia. Ilukirurgid on täna või sees!”

Kehapositiivsuse apologeet ja dokumentaalfilmi „Keha võitlus“ autor, ajakirjanik Marian Võsumets ütleb, et Eesti ei ole veel päris seal kus suurriigid: “USAs ja Suurbritannias on huulte täitesüstid ja botox täna sama regulaarne kui sa võtad enne tööleminekut kohvi.”

Ka sotsiaalmeedia paneb meid oma välimust teiste omaga võrdlema, sest ilusate piltide eest jagatakse rohkelt tunnustust. Anita Sibul, sotsiaalmeediatäht on teinud vaid ilusüste kuid möönab, et on tundnud välist survet suurendada ka rindu. “Influencerid ja teised kuulsused teevad kas lõikusi või muid süste ja pärast eitavad seda, et nad pole seda teinud. See tekitab täiesti ebanormaalseid ideaale.”

Oma kogemusi jagab saates ka strippar ja elukunstnik Marco Tasane.

