KÜSITLUS | Kas riik peaks aitama Arnold Rüütli maja valmis ehitada?

Ehitajafirma, osaühingu Tallinna Linnaarendus juht Roland Lääne leidis eelmisel nädalal, et ainult teda ei saa ehituse venimises süüdistada – see on viibinud erinevatel põhjustel, sealhulgas presidendipaari soovide tõttu teha ehituse käigus muudatusi. Pidurit tõmbas Lääne sõnul ka segadus liftiga, mis majja telliti – selle tarvis püstitatud konstruktsioon vajab ootamatult ümberehitamist, mis tähendab Lääne sõnul talle lisakulu.

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juht Kati Kusmin leiab, et ehitusprotsessi venimine ja tekkinud olukord on väga kahetsusväärne. "Riigi vahenditest elamu lõpuni ehitamise võimaluste osas paraku Riigi Kinnisvara otsuseid langetada ei saa," sõnab Kati Kusmin ja viitab tõigale, et praegu elavad Ingrid ja Arnold Rüütel RKASile kuuluvas eramus Nõmmel: "Hetkel on meie ülesanne tagada presidendipaarile eluruumid uue maja valmimiseni ning loodame väga, et olukorrale leitakse kiire ja mõistlik lahendus."