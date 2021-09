Näitleja Lauri Nebel: tänapäeva lastele on rohkem füüsilist koormust tarvis

Lauri leiab, et tänapäeva lastele oleks füüsilist koormust rohkem vaja – terves kehas on terve vaim. Lastel oleks Lauri meelest rohkem vaja ka looduses käia, mitte virvendava arvuti- või telefoniekraani ees istuda. "Meie näeme, et maailm on kõvasti muutunud. Räägi aga seda lastele. Nemad näevad seal arvutis, et selline ongi maailm. Laps näeb kärbest aknal ja hakkab akent nagu arvutiekraani suurendama," toob Lauri näite tänapäeva muutuvast maailmast.

Ta korjab kaks seent. Mis seened need on, ei tea. Lauril ei ole telefonis seeneäppi, aga kodus on seeneraamat, mille abil saab liigi tuvastada. "Kodune ülesanne on sul kindlaks teha, mis seened need on!" Ta ütleb, et just koriluse pärast ta metsas käib. Merel käib muidugi kala pärast, aga vahel, kui on kolm tundi kalu suitsutanud, siis ta ise neid süüa ei tahagi. "Kala mulle väga maitseb ja see on tervislik ka. Kui mu sõber, ajakirjanik Jaan Rõõmussaar jäi pensionile, siis tuli ta siia ja me saime hirmsuure kala. Tead, kui häid kotlette ta tegi! Viisime ka naabritele. Nad tänase päevani meenutavad."