VIDEO | Billie Eilish katkestas esinemise, et kutsuda korrale turvamehi: teil on vaid üks töö!

"Turvamehed, miks te ei pööra tähelepanu? Nagu päriselt? Teil on vaid üks töö," ütles ta "All I Ever Wanted" loo esitamise ajal, vahendab Page Six.

"Kas teiega on kõik korras?" uuris lauljatar fännidelt. Hetkel pole veel selge, mis talle nii väga muret tekitas.

when she yelled at security during eiw😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/rf7exz2JK7 — daniel (@buwygidan) September 25, 2021

Billie Eilish on üks maailma kuulsamaid teismelisi, 19-aastane Ameerika Ühendriikide laulja ning laulukirjutaja. Tüdruku tähelend sai alguse 13-aastasena, kui Billie tantsuõpetaja julgustas teda muusikat kirjutama ning Eilish avaldas loo "Ocean eyes". Soundcloudi veebikeskkonnas kogus lugu esimese päevaga tuhandeid kuulamisi ja praeguseks on seda kuulatud juba üle 35 miljoni korra.

Noor laulja sõlmis esimese lepingu plaadifirmaga 2016. aasta augustis ja samal aastal ilmus ka tema esimene muusikavideo. Oma muusikukarjääri esimestel kuudel pidi Billie enda esinemisi ootama õues kõnniteedel ning teda ei lastud enne esinemist sisse, sest oli alaealine. Kolm aastat hiljem pälvis tema esimene album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" aga viis Grammyt.

Kompleksid kehaga

Billie tunnistab, et ta ei ole enda kehaga rahul. Kindlasti ei tee olukorda paremaks ka netikommentaatorid, kes kommenteerivad iga tema liigutust, riietust, olekut, sõnavõttu, muusikat … Tüdruku sõnul on tal enda kehaga kohutavalt halb suhe ning paparatsopildid mõjuvad talle laastavalt. Eriti kui internetis levivatele piltidele tuleb igast suunast tema keha kohta kriitikat. Varem tegeles Billie tantsimisega ning ta arvas, et tantsimisest võib saada ta töö, kuid praegu tantsib ta vaid enda esinemistel. Billie tunnistab, et peab laval olles unustama halvad mõtted oma keha kohta.