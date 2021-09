Kas nüüd on Katie Price'i põhi kätte jõudnud? Narkouimas glamuuritar põhjustas avarii ning läheb arvatavasti vangi

"Katie auto käis üle katuse ja ta oli halvas seisus, kui politsei sündmuspaigale jõudis. Ta on hetkel haiglas ja kõik on väga murelikud selle üle, kuidas tal läheb ja miks ta üldse rooli istus," ütles Price'ile lähedane allikas ajalehele The Sun.

"Ta on allakäigutrepist alla minemas. Kõik see pärast öö läbi joomist. See on uus põhi, isegi tema standardite järgi," lisas allikas.