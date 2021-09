"Grey anatoomia" täht röökis Denzel Washingtoni peale: kuula, s***vares, see on minu sari!

Ellen Pompeo rääkis oma taskuhäälingus "Tell Me", kus tal oli külaliseks teine sarja täht Patrick Dempsey, et kui Denzel Washington tuli lavastama ühte "Grey anatoomia" episoodidest, siis tekkis neil tõsine sõnavahetus, kust ei puudunud ka roppused. Iroonilisel kombel kutsuti Denzel Washington episoodi lavastama, et Pompeod üllatada ja teda sarjast huvitatuna hoida, kirjutas TooFab.

Denzel oli külalisrežissöör 12. hooaja üheksandas episoodis "The Sound of Silence", kus epilepsiahoo all kannatanud patsient murrab Meredith Grey lõualuu.

Pompeo meenutas, et Denzel tuli võtteplatsile kohale mõned nädalad varem, et end sarja sündmustega kurssi viia, sest ta ei vaata palju telekat. "Ta ei olnud varem sarja vist näinudki," arvas Pompeo. "Ta oli nõus saadet tegema, sest tema naine on suur fänn. Tema see oligi, kes ütles, et see on super saade ja ta peaks seda tegema. Ma arvan, et ta nägi seda lihtsalt hea harjutusena ja et midagi kiirelt lavastada."

Kuigi Denzel Washingtoniga koostöötamine oli üldiselt suurepärane ja jättis unustamatu muljr, siis ei usu Ellen Pompeo, et Denzel teab midagi telesarjade lavastamisest. Ja see neis kahes ka konflikti tekitas.

Pompeo selgitas, mis neid tülli ajas. Tegu oli stseeniga, kus mees, kes Grey lõualuu murdis, tuleb tema juurde ja vabandab. Pompeo arvates ei soovinud Meredith vabandust, aga vastumeelselt nõustus mehe ära kuulama.

Pompeo tunnistas, et ei soovinud selle näitlejaga enne stseeni rääkida, ning seetõttu ei saanud nad omavahel arutada, kuidas see välja näeb. Kui mehe tegelaskuju hakkas rääkima, siis oli tema vabandus pehme ning tasane. "Ta tegi selle valiku rääkida väga tasaselt. Mina olin pühaviha täis ja pidin seda kuulama. Ja ta ei vaadanud mulle silma. Meile meeldivad näitlejad, kes tahavad ja julgevad erinevaid valikuid teha. Ja siis ma karjusin talle, et ta mulle otsa vaataks: vaata mulle otsa, kui sa vabandad! Seda osa ei olnud dialoogis sees," meenutas Pompeo.