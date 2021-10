FOTO | Koit Toome paiskas müüki uhke sportauto, mille tuuning maksis kopsaka summa

Koit Toome on müüki pannud ühe oma erilisematest autodest. Sõiduki kuulutus on üleval veebisaidil Auto24 ning auto soodushind on täpselt 30 000 eurot.

Tegu on punase Mitsubishi Lancer Evolutioniga, mis on manuaalkäigukastiga ning millel 2.3 mootor võimsusega 390 kw. 2009. aasta auto läbisõit on 73 800 kilomeetrit. Viimastel aastatel on seesuguste sõidukite hinnad küündinud 20 000 euroni. Seesuguse võimsuse juures saab kiirust arendada 240 kilomeetrini tunnis.

Samas märgitakse kuulutuses, et auto tuuningusse on panustatud üle 30 000 euro ning auto on olnud viimase üheksa aasta jooksul ühe inimese käsutuses. Kuulutuse sõnul on auto perfektses seisukorras.