Jaan Toots kindlustas laste tuleviku: olen neile ostnud kodud ja autod

"Olen kõigile oma lastele ostnud kodud, et nad ei peaks laenu maksma, olen kinni maksnud nende haridused ja ­aidanud neil soetada ka esimese auto – mitte uue, vaid kasutatud auto. Edasi on nad pidanud ise majandama ja end üles töötama. Nad on väga tublisti hakkama saanud – töötavad väärikatel ametikohtadel," rääkis Jaan Toots Kroonikale antud intervjuus.

"Olen ka lastele öelnud, et mina neile vanaduses nii-öelda kaela peale ei jää, vaid saan endaga lõpuni hakkama. Mina pidin näiteks oma vanemaid vanaduspõlves toetama. Kogu nende pension läks elektriküttele ja muuks ei jagunudki. Loomulikult tegin seda suurel heameelel, kuigi nad ise ei tihanud abi vastu võtta. Minu puhul on nii, et kunagi pärivad lapsed nagunii kõik, mis minust jääb, aga minu jaoks oli oluline, et nad end ise üles töötavad ega jää üksnes päranduse peale lootma."

"Mu laste finantsiline turvalisus on igal juhul tagatud. Samas on mul hea meel, et nad oskavad raha lugeda ja teavad, mis on raha väärtus. Ei priisanud ka mu vanemad lapsed 1990ndatel, kuigi meil oli see võimalus. Nad kandsid riburadapidi teiste väikeseks jäänud riideid ja kui soovisid midagi, siis pidid ise taskuraha teenima. Nii kasvatati ka mind. Baasasjad olid tagatud, aga kui soovisin midagi ekstra või midagi uhket, pidin selle ise välja teenima. Töötasin öösiti nii keskkooli kui ülikooli ajal."