Endine Supermani osatäitja: superkangelase biseksuaalseks tegemine ei ole vapper, vaid trendiga kaasa minemine

Järgmises Supermani numbris on Jon Kent, kes on Clark Kenti ja Lois Lane'i poeg, samasoolises suhtes enda sõbra Jay Nakamuraga. Cain, kes mängis Supermani 1990. aastatel teleekraanil, sõnas, et see käik oleks olnud vapper 20 aastat tagasi, aga mitte praegu, vahendas BBC.

"Nad ütlesid, et see on vapper uus suund. Mina ütlen, et see on trendiga kaasaminemine. Ma ei usu, et see on julge, vapper või mingi pöörane uus suund. Vapper oleks see olnud 20 aastat tagasi. Vapper oleks see siis, kui ta võitleks Iraanis seksuaalvähemuste õiguste eest," rääkis Dean Cain.