Indrek Stahl lahkumineku kuulujuttudest: juriidiliselt pole me kunagi abielus olnudki, et peaks lahutama

"Eks ma olen ise ka neid jutte kuulnud. Midagi pole teha, mul on siin päris korralik äritegevus käimas, millel silm peal hoida. Keegi peab ju Eestis minu 89aastase ema eest hoolitsema ja lastelastega tegelema. See on jäänud Merikese pärusmaaks. Minust selle teise poole täitjat lihtsalt pole. Nii ongi kujunenud, et oleme päris palju ka eraldi, mina siin Hispaanias ja tema Eestis," selgitab Indrek, kes hetkel viibib Hispaanias.

Enne vastamist täpsustavale küsimusele, kas nad on lahus või mitte, peab Indrek väikese pausi ja ütleb siis läbi naerupahvaku: "Juriidiliselt võttes on see nonsenss küsimus, sest juriidiliselt pole me kunagi abielus olnudki, et peaks lahutama. Aga ei, me ikka suhtleme üsna igapäevaselt. Nii et ei ole probleeme."