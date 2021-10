Janika Sillamaa tülidest elukaaslasega: vahepeal Villu tormas uksest välja, teatades, et enam kunagi tagasi ei tule

Kroonikale antud intervjuus tõdes Sillamaa, et nende suhte alguses oli kirg ja armumine. "Oleme mõlemad temperamentsed ja äkilised. Villu paistab rahulik, aga eks me paugutasime uksi küll, nõusid päris ei lõhkunud. Vahepeal Villu tormas uksest välja, teatades, et enam kunagi tagasi ei tule. Tavaliselt tegi kolm suitsu ja tuli tagasi. Nüüd me ei ole ammu kakelnud. Enne Alma sündi juba olime jõudnud staadiumisse, et kui oli tüli, ta vähemalt ütles ausalt: lähen teen kaks suitsu ja tulen tagasi."