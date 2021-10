VIDEO | Retro FM saatejuht Rauno Märks: mulle ei meeldi piirangud!

Selle nädala alguses karmistusid valitsuse piirangud koroona osas. Rauno Märks aga loodab, et olukord taastub kiirelt. "Vast läheb mööda ja saab normaalse elu juurde minna. Mulle ei meeldi piirangud," ütles Märks.

Saatejuht ütles, et piirangud mõjutavad teda tööalaselt. "Mitte raadiotöö, aga töö meelelahutajana on mõjutatud. Õnneks mitte väga palju. Loodame, et lockdowni ei lähe."