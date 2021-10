Birk Rohelend meenutas lapsepõlve: ukse taga oli dilemma - süüa tahaks, isa näha ei tahaks... mis sa teed?

"Kõik vägivallatsejad on ühesugused. Nad trambivad teiste peal, tõstavad oma enesehinnangut teiste arvelt, kas või täiesti ebaloogiliselt käitudes. Mäletan, et kord läksin koju, tunnistusel olid kõik viied, aga sain ikka sõimata, et miks ma rohkem ei õpi. Aga kuutele ei ole ju võimalik õppida."

"Kindlasti olen pärinud isalt oma temperamendi, olen isegi üsna kirglik. See on boonus, mis kaasa tuli, ainult selle vahega, et mina ei vihka oma perekonda. Isa väljendas tihti oma pettumust. Isegi enne surma ütles ta, et kõik tema kolm last on üks suur pettumus. Samas me saame kõik elus kenasti hakkama, oleme normaalsed inimesed."