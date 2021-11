FOTOD | Ithaka Maria nautis superstaarisaadet ühe osalise tippjuhist isaga

Esimest korda kirjutas Kroonika Ithaka ja Raini väidetavast suhtest 2019. aasta märtsis. Toona väitsid mõlemad osapooled, et on vaid ammused tuttavad. Kuid ka pärast seda on nad koos kaamerate ette jäänud. 2020. aasta suvel väisasid nad koos naise tütre Mira Theresaga Seto Kuningriigi päeva. Ka siis ei soovinud lauljatar nende suhtest rohkem kõnelda.