Jozels avaldas muusikavideo uuele singlile "Holding On To Your Silence"

„Värske singel “Holding On To Your Silence” räägib suhtest, mis on jõudnud murdepunkti ja kumbki osapool ei taha seda lõplikult veel tunnistada. Põhjuseks on hirm lahtilaskmise ees ja kartus jääda halba valgusesse,“ selgitab Jozels, kodanikunimega Joosep Järvesaar. „Sedasi veetakse loo muusikavideos endaga kaasas tülikat ja paganlikku suhtekoormat, kuigi tegelikkuses oleks oleks mõlemale kergem minna oma eluga individuaalselt edasi.“