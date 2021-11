Viivi Luik 75: koroonaviirus tõi esile fakti, et enamik tänapäevainimesi ei ole vastutusvõimelised

"Võimalik, et pandeemia polekski maailma märkimisväärselt rivist välja löönud, kui heaoluühiskonna suhteliselt turvalise eluga ära harjunud inimesed poleks paanikasse sattunud, nagu väikesed lapsed, kes jonnivad ja trambivad jalgu, kui olud ei vasta nende ootustele," ütles Viivi Luik usutluses Õhtulehele.

"Koroonaviirus tõi esile fakti, et tänapäevainimesed suures enamikus ei ole täiskasvanud ega ole vastutusvõimelised. Selleks et inimene saaks täiskasvanuks, peab ta tajuma neid piire, mida elu seab. Näiteks seda, et elu varem või hiljem lõpeb. Ja et tegelikult ei peaks hädaldama selle üle, mida parajasti pole, vaid olema tänulik selle eest, mis on," lisas ta.

Teine armastatud kirjanik ja luuletaja Leelo Tungal aga sattus vaktsiinivastaste meelepaha alla, kui ta ei kiitnud heaks seda, et Tõnis Mägi sundvaktsineerimise meeleavalduse reklaamis tema luuleridu kasutas.

"Ma pooldan vaktsiini ja leian, et see päästab. Ma olen käinud Itaalias ja praegu olen Saksamaal ja siin osatakse hinnata seda, et inimesed püüavad ennast ja teisi hoida nakatumise eest. Ma ei ole lubanud ühtegi oma luuletust kasutada. Muidugi ma ei saa keelata kellelgi lugeda või ka kasutada, aga ma ei ole sellega seotud. Ma olen praegu oma raamatuesitlusel. See oli väike ehmatus, aga noh, mis seal ikka," ohkas ta raskelt.

"Tõnis Mägi tegi omal ajal sellele luuletusele meloodia ja laulis ise ka seda ette. See kõlas väga ilusti omal ajal," ütles Tungal ning täpsustas, et talle ei meeldi, et tema nime on videos mainitud. "Las kirjutavad need, kes niimoodi mõtlevad ja teevad uued luuletused. Oma asju tsiteerida, ükskõik mida... see ei ole väga eetiline. Vähemalt oleks võinud öelda, kui seda kasutatakse halbadel eesmärkidel või inimestele kurja tegemiseks," lisas ta lõpetuseks.