Tõsielusaadete režissöör Oliver Muraveiski osalejate sissetulekust: ausalt öeldes ei maksta midagi

"Ausalt öelda ei maksta midagi. Kadunud Raivo Lugima selgitas seda põhimõtet tabavalt: kui hakkad maksma, siis on nad sul nagu näitlejad. Mõne vältimatu kulu - bussipilet või miskit muud - me ikka kompenseerime," põhjendas režissöör.

Raha maksma ka ei peaks, sest pärast saadet on võimalik oma sissetulek luua nagu tegid "Rannamajas" kaasa teinud Ada Marie Nelke ja Seidi Voogre .

"Tihtipeale mõned hakkavad ajama, et reality rikkus nende elu või siis tehakse saates osalemist hingepõhjani maha. Aga halloo - kes oli see osaline enne saadet ning kus on ta nüüd?" tõi Muraveiski välja.