Tõnis Mäe ristinud pastor laulja vaadetest meeleavaldusel: minu meelest ta ei võtnud seisukohta

"Kogu kõnealune meeleavaldus oli üks paras kompott," leiab Mart. "Seal oli asju, millega ma südamest nõustun, ja asju, millega ma üldse nõus ei ole. Ma ei olnud seal kohal, aga nii palju, kui mina aru sain, siis Varro Vooglaid ütles vähemalt avakõnes, et tegemist ei ole vaktsiinivastasusega. Ja mina ka vaktsiini vastu ei ole. Mul on abikaasa ja lapsed vaktsineeritud ja ma ise olen haiguse läbi põdenud. Loodan siiski loobuda sellest inimkatsest nii kaua, kui saab, aga ma olen läbi elu vaktsineeritud nii paljude asjade vastu, et mu veri ei kõlba enam ülekanneteks. (Muheleb.) Et selles mõttes ei ole päästa enam midagi. (Tõsinedes.) Kardan, et olen vaktsiinidele ühe oma lapse tervise kaotanud, sest mõnedel vaktsiinidel olid väga häirivad kõrvalmõjud umbes kümnele protsendile lastest. See selleks… Eks ma tean neid varjupooli ka, aga see ei tähenda, et ma olen eitaja.

"Need ei ole seotud mitte kellegagi ega millegagi peale tema enda. Keegi ei ole teda käskinud ega soovitanud tal selliseid avaldusi teha – ta on ise tundnud, et peab neid tegema. Ju ta siis peab, ju ta siis on tundnud, et nii on õige. Ta ei ole mingisugune äärmuslane või usufanaatik. Tean selleks Tõnist liiga hästi," kinnitab Mart. "Me aeg-ajalt ikkagi ka kohtume, joome kohvi ja palvetame koos. Tõnis ei ole kuhugi ära pööranud ega hulluks läinud, aga ta on aru saanud asjade sügavamast loogikast. Ta on aru saanud, kuhu suunda on hakanud meie ühiskond liikuma. Kui samasugune areng jätkub, siis – päris tõsiselt – ei ole ka traataiad enam väga kaugel."