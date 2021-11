Kauaaegse kallima Priiduga kihlatud Kerdo Mölder: olen aus ning ennast armastav ja õnnelik pede

"Täna võin seda ausalt öelda. Ma ei ela varjatud ega topeltelu," tunnistab Kerdo. Ta on õnnelik, et suutis läbi raskuste ja võitluse seda endale tunnistada. See on suur kergendus – Kerdo on seda ju oma laste heaolu nimel kaua avalikkuse eest varjanud.

Kerdo Mölder teatas tänavu oktoobri alguses, et kihlus kaheksa aastat tema partneriks olnud Priidu Heinroosiga.

"Lõpuks ometi! Suvi 2021!" teatas Kerdo Mölder 4. oktoobril Facebookis. Kommentaariumis jagatud õnnesoovid ei jätnud paljud küsimusi, mille üle Kerdo rõõmustab. Hea uudis on tema jaoks ikkagi kihlumine Priiduga.

"Kaheksa aastat suhet on seljataga ja tundsime, et nüüd on aeg! Registreerimine üheksandal juulil. Ka korraldame suure pulmapeo!" kinnitas Kerdo kihlumist.

Paar kihlus 4. oktoobril Capri saarel, mis asub Türreeni meres Campania ranniku lähedal Napoli provintsis Sorrentost edelas. Priidul on kihlumise kuupäeva nüüd hiljem kergem meeles pidada, sest see on ühtlasi ka Kerdo sünnipäev.