Viktor Vassiljev tundis kiusatust Viagrat võtta: mul otsest vajadust ei olnud, kuid mõtlesin, et prooviks ära

"Viagra on ääretult halb leiutis. Selle infolehel on hästi peenikese kirjaga märgitud kõikvõimalikud kõrvaltoimed. Viagra peaks olema mõeldud 30aastasele hästi kõva tervisega mehele, kes teeb tervisesporti ja kellel on suurepärased seksivõimed. See on tegelikult vastunäidustatud vanemaealistele inimestele, kellel on südameprobleemid, kõrge vererõhk," sõnas Vassiljev.