VIDEO | Stig Rästa paljastab, miks ise tänavu eurolavale kibeles

Ta muljetas Kroonikale, et on oma tiimiga mõelnud juba sellegi peale, kuidas poolfinaalis üles astuda. "Töö selle kallal vaikselt käib," märkis ta.

Rästa on tihtilugu silma paistnud laulukirjutajana ehk jäänud kaadri taha. Rästa sõnas, et praeguse lauluga suhestus ta väga. "Selline laul, et tahaks ise väga laulda."

Intervjuus on juttu sellestki, et Rästa elus on uus poliitiline väljakutse. Ta on nüüd Viimsi volikogu liige.