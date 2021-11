VIDEO | Evelin Samuel Eesti Laulust: mõnes mõttes on videovoor ebaõiglane

Evelin rääkis, et otsuse osaleda tegi ta suhteliselt viimasel hetkel. "Mis seal salata, konkurents oli väga kõva. Igaüks oleks võinud minna edasi, loterii. Olen tänulik, et nii läks," lausus ta.

Evelin on abielus Johan Randverega. "Tema nõuanne oli, et pedaal põhja ja ole staar," märkis Evelin. Ta lisas, et Johan on tema muusa ja tugi.