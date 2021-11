Olavi Pihlamägi arvab, et Eesti Laulu videovoor võib edasipääsenutele karuteeneks osutuda

Karuteeneks võib Pihlamägi sõnul saada poolfinaali pääsenud lugudele see, et videovoorude puhul näeb vaataja sätitud-tuunitud lugusid. Eurovisioni laval peavad aga kõik artistid laulma otse, iseasi, kas kõik edasipääsenud tõepoolest sellisel juhul laitmatult laulda suudavad.

"Mõne artisti puhul hakkame poolfinaalides vaatama, et mida ta sel laval mikrofoni köhib, aga siis tuleb välja, et köhimine ongi see, mida ta otse lauldes suudab."