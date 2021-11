Juhan Paadam: Eurovisioni konkursi üks põhitingimusi on otsevokaal, aga nägin vaid videoid

"Valikute puhul on nii, et keegi peab alati otsustama. Rahvas ei eksi kunagi ja žürii on rääkinud: meil on viis lugu, mis lähevad edasi poolfinaali ja selles mõttes on asi paigas. Seda aga, kuidas need lauljad päriselt otse-eetris kõlavad, tahaksin ikkagi väga teada. See on ju Eurovisioni konkursi üks põhitingimusi, et vokaal on otse, aga nüüd nägin ma videoid. Mind segab, et ma ei kuule vokaali otse," ütles Paadam esimese veerandfinaali järel Õhtulehele.