Kogemust kamaluga: "Eesti laulu" teist veerandfinaali juhivad lauluvõistluse vanad kalad

"" Eesti Laul 2022" teise veerandfinaali saatejuhid on teie ees. Tänases "Ringvaates" avaldame koos Ukuga seekordsed võistlejad," kirjutas Tanja sotsiaalmeediasse.

“Huvi "Eesti Laulu" vastu on sel aastal olnud erakordselt kõrge,” märkis "Eesti Laulu" peaprodutsent Tomi Rahula. Kokku esitati seekordsele konkursile 202 lugu, millest 84 on eestikeelsed ja 118 võõrkeelsed. Rahula sõnul on lisaks inglise, hispaania, itaalia ja prantsuse keelele sel korral esindatud ka väljamõeldud keel.