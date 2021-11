Stefan meenutab kurba seika ühes lennujaamas: see oli valus

Stefan tõdes, et Armeenia lennujaamast sai ta edasi, aga Saksamaal juhtus nii, et tema silme ees võeti see kohvrist välja ja visati juurvilja kaaviari prügikasti. "See oli valus. Mul oli nii kurb meel, sest see oli ainus asi, mida ma tahtsin kaasa võtta. Vanaemale ma muidugi ei öelnud. Järgmisel päeval ütlesin talle, et nii hea oli, et sai juba otsa ja tahaksin veel, et pean retsepti sinult küsima. Saingi retsepti. Tegin järgi. Maitsesin. Nüüd tunnen, et olen nagu Armeenias."