Eesti Laulu konkurss jätkub täna teise veerandfinaaliga

Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul tuleb teine veerandfinaal väga omanäoline: “Võistlemas on kümme eestikeelset lugu, nende seas on nii suuri ballaade, kaasahaaravat rokki kui ka rütmikat räppi.” Rahula lisab, et viimati võistlesid Eurovisiooni eelvoorus ainult eestikeelsed laulud aastal 1998.