FOTOD | Oh ei! Demi Moore on käinud jälle oma näo kallal?

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Tegemist pole sugugi esimese korraga viimase aasta jooksul, kui "Charlie inglite" staari muutuv nägu on kõneainet pakkunud. Tänavu jaanuaris ilmus Demi Pariisi moenädalale nii uudse välimusega, et spekuleeriti, et tema hiljutine iluoperatsioon on täielikult untsu läinud. Toona polnud ainult naise palged siledamaks muutunud, vaid tema suu ja põsesarnad olid võtnud uue kuju.