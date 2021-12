Prints Albert on viimastel kuudel korduvalt meedias kinnitanud, et tema abikaasa Charlene'i salapärane haigus pole suitsukate nende suhteprobleemidele. Kuid nüüd on ajakirjanduse poole pöördunud lähedane allikas, kes paljastas, kui toksiline oli nende suhe isegi külaliste ees.