Elektroonilise tantsumuusika täht Madison Mars lööb tänavu kaasa Eesti Laulu konkursil

2016 aastal superstaar-DJ Don Diablo’ga koostööst tuule tiibadesse saanud produtsent avaldab täna peamiselt muusikat kuulsa Hollandi plaadifima Spinnin’ Records alt ja on ühtlasi ka labeli artistide nimekirjas kõrvuti selliste tuntud nimedega nagu Oliver Heldens, Alok, Bob Sinclar, jmt. Tal on Spotify’s ligi miljon igakuist kuulajat ning fänne üle terve maailma.

“Tegemist on tõeliselt kaasahaarava ja häid emotsioone tekitava lauluga. Kui Púr Múdd poisid tegid mulle pakkumise loo valmimisel kaasa lüüa, siis väga kaua ma mõtlemisaega ei vajanud. Usun, et laulul on suur potensiaal ka väljaspool kodumaa piire läbi lüüa.” sõnab ennast elektroonilise muusika maailma tipp-tegijate hulka töötanud pärnakas Madison Mars.

Laulu esitavad Púr Múdd ja lauljatar Shira on samuti Madison Mars’iga koostööst väga elevil. “Olen alati soovinud Madisega koostööd teha ja olnud tema talendi suur austaja juba mõned aastad. Suur rõõm, et see on nüüd teoks saanud ja koostöö teeb veel erilisemaks tänavusel Eesti Laulul osalemine. Ootame juba väga laupäeva, et laulu esmakordselt avalikult Eesti rahvale esitada” on bändi eestvedaja Oliver Rõõmus ootusärev.