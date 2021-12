BLOGI JA FOTOD | Eesti Laul 2022 poolfinalistid on selgunud: mitu favoriiti jäi ukse taha!

Televaatajad hääletasid poolfinaalidesse Ott Leplandi lauluga "Aovalguses", Elysa looga "Fire" ja Black Velveti lauluga "Sandra". Žürii andis oma hääled poolfinaali pääsemiseks Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffanyle looga "What To Make Of This" ja Purr Muddi ja Shirale looga "Golden Shores".