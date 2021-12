Laupäeva õhtul nähti Eesti Laul 2022 neljanda veerandfinaali ajal telemajas liikumas ka tuntud ärimeest Indrek Rahumaad, kes on juba aastaid elanud koos lauljatar Elisa Kolgiga. Tuleb välja, et rikas peika pole niisama toetaja, vaid ta on ka poolfinaali pääsenud pala "Fire" üks autoritest.