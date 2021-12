Krimisarja "NCIS: LA" näitleja vahistati seoses kahe naise surmaga

Politsei on Hilda Marcela Cabrales-Arzola ja Christy Giles surmades arreteerinud kolm meest. Üks nendest oli 42-aastane näitleja Brandt Osborn, kes vahistati "NCIS: Los Angelese" võtteplatsil, süüdistatuna surmale kaasaaitamises, kirjutas TooFab.

Los Angelese politsei vahistas näitleja, kui sarja parasjagu Hollywoodi puiestee ja Vine'i tänava nurgal filmiti.

Teised kaks vahistatud kuuluvad samuti filmitööstusesse: 37-aastasele David Pearce'ile esitati süüdistus tapmises ning 47-aastane operaator Michael Ansbach, kes on töötanud projektide "Vanderpump Rules", "Dancing With The Stars", "LA Ink" ja "The Amazing Race" juures, sai samuti süüdistuse tapmisele kaasaaitamises.

LAPD kohaselt määrati Pearce'ile ühe miljoni dollari suurune kautsjon ja kahele teisele mehele sada tuhat dollarit.

LAPD ütles avalduses: "Meie uurimine on näidanud, et need mehed võivad olla seotud selles kogukonnas rohkemate ohvrite uimastamises ja ärakasutamises."

Kaks näitlejat Alexandra Creteau ja David Murrietta Jr, kes ei ole juhtumiga seotud, ütlesid uurijatele, et Osborn olla neile öelnud, et ta pidutses novembris koos ohvritega ja aitas siis surnukehadest lahti saada. Murrietta sõnul olla naised koos Osborni korterisse läinud, kus tehti koos narkootikume.

Osborn olla siis ühel hetkel korterist lahkunud, et võteteks vajaminev Covidi test teha, ja kui ta oli naasnud, siis olla tema korterikaaslane öelnud, et Giles on surnud. Naisel ei olnud pulssi, nad ei tahtnud hädaabisse helistada ja siis mõeldi välja, mida surnukehaga teha.

Naine toimetati Culver City haigla juurde, visati ta sinna maha ja kui siis tagasi korterisse jõuti, kontrolliti teist naist ning tema pulss oli väga nõrk. Naine toimetati teise haigla juurde, et nad vahele ei jääks.

Murrietta meenutas, et Osborn oli talle öelnud, et politsei oli järgmisel päeval tema korteri läbi otsinud, kuid mingit süüdistust ei esitatud. Osborni suurim mure kogu selle intsidendi juures oli, et mõlemad tüdrukud olid õhtu jooksul tema voodisse urineerinud.

"NCIS: Los Angeles" kinnitas meediale, et Brandt Osborn töötas sarja juures taustanäitlejana ning ei olnud osa tavapärasest meeskonnast.