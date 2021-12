Koomik Sander Õigus: kui teed mingit asja ja ainus võimalus sellega hakkama saada on riigi toel, siis sa ei ole elus hästi hakkama saanud

Sander Õigus rääkis Kroonikale antud intervjuus, millist tagasisidet ta saab. "Mulle kirjutavad, ma ei taha öelda, et sõgedad inimesed, pigem ekstreemsemad inimesed. Enamasti on kuulajad sellised, nagu sa ise oled. Inimestel on kombeks isiksusi diagnoosida, kuidas keegi asjadest aru saab. Enamiku inimeste jaoks olen ma ka täiesti sõge," ütles ta.

Kõige enam solvusid tema naljade peale muusikud. "Oma orkestrinaljaga olen saanud kõige rohkem tagasisidet. Mingid pasunavennad konkreetselt kirjutasid mulle nii, et võiks kuhugi üles panna, milliste sõnadega mind harimatuks degeneraadiks sõimati. Kallis sõber, su sotsiaalmeedia profiilipilt on saksofon, rahune maha, palun! Saan aru, alavääristan sinu elatist. Kui sa teed mingit asja ja su ainus võimalus sellega hakkama saada on riigi toel, siis minu meelest sa ei ole elus eriti hästi hakkama saanud."

"Minuga on tahetud ka kaklema tulla. Üritan mingi piirini rääkida päris teemadest ja mõnele see nii hästi ei istu. Näiteks meeldib inimestele sportlasi ja kultuuritegelasi üles ehitada, aga kohe kui nad meid alt veavad, suhtumine muutub. Eriti teeme seda vene sportlastega. Minu vaatenurk oli see, et kui Elina Nechayeval läheb väga hästi, siis on ta meie Elina, aga kui tal ei õnnestu Eurovisionilt võitu ära tuua, on kuradi Nechayeva – vahepealset varianti pole. See on inimeste ärakasutamine ühe tipphetke nimel. Kui teda enam vaja pole, siis mingu jalust."