KUUMAD KLÕPSUD | Kanye Westi uue näitlejast pruudi riskantsed püksid hakkasid tema privaatosi paljastama

Tundub, et Kanye West on leidnud endale pruudi, kes on nõus kandma kõiki riskantseid riideid, mida skandaalne räppar tal kanda käseb. Seetõttu käiski näitleja Julia Fox, kes on viimase kahe nädala jooksul Ye pruudiks saanud, restoranis pükstega, mida iga naine ei julgeks kanda.