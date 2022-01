Põletav pereküsimus: kas Raimond Kaljulaid soovib veel lapsi?

Küsimuse peale, kas ta sooviks veel lapsi, kostis Kaljulaid, et kõik on alati ajastuse küsimus. "Selge on see, et alanud aastal on mul väga palju tegemist eelseisvate riigikogu valimistega. Ja Jane on hetkel väga hõivatud sellega, et koos Mai Kangroga saada lendu kaerapiim, mille ta eelmisel aastal turule tõi," rääkis ta.