Evelin Samuel-Randvere "Eesti laulul" osalemisest: vastumeelsus on läinud üle

"Sul oli siis aastaid väike tahtmine "Eesti laulule" tulla?" uurib saatejuht Katrin Viirpalu Evelinilit. "Aastaid ei ole olnud. Vastumeelsus on läinud üle ja tore on ka Priidu ja Gleniga koos asju teha."

"Vastumeelsus oli tohutu avaliku tähelepanu vastu," kui seejärel Viirpalu täpsustab, et kas Evelinil oligi reaalselt vastumeelsus või mis seda põhjustas. "Igal juhul nüüd on see kõik möödas. Kunagi oli see ka võib-olla väga suur asi. Sa pead viima Eesti maailmakaardile, et täna seda pinget lauljatel peal ei ole," tõdeb Samuel-Randvere.