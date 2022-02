Toidukaubad internetist? Ühe pere kogemus: 220 eurot ja 12 tundi ühist aega nagu maast leitud

Annika, kes tunnistab, et on praeguseks kasutanud päris mitmeid e-toidupoode, on jäänud truuks just Barborale. „Hästi lihtsal põhjusel. Nad on seal vist kuidagi eriti tragid (naerab – toim) või mina ei tea, aga vabu aegu saab igatahes kuidagi lihtsamini. Mõnel pool pakutakse teinekord aega neljandaks päevaks – selle ajaga tekib sageli vajadus juba ise füüsiliselt poodi minna. Barboraga on läinud tihtipeale isegi nii hästi, et olen saanud hommikul tellimust tehes juba õhtuks aja. Samuti on tore see, et kui arve on vähemalt 49,99 €, on kojuvedu tasuta. See soosib igati just seda meie nädala kaupa ostlemist.” Veel meeldib Annikale see, et nii mõnelgi korral on nad leidnud poekottidest kingituse. „Korraks jõudis siis tekkida juba mõte, et kas midagi läks valesti, aga ei – see on nende viis niimoodi oma kliente üllatada.”