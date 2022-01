VIDEO | Maribel Vääna kaaslase leidmisest: sellist Eesti meest on väga raske leida

"Ma arvan, et see on tulnud sellest, et kui ma seda (superstaarisaadet – toim) tegin, siis hakkasin suhtlema nendega, kes on veidikene kauem Eesti kuulsusepinnal [olnud] kui mina. Inimesed võtsid seda [nii], et ma tahan ka kuulsust," rääkis Maribel Kroonikale.