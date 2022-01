Türki lumevangi jäänud Andrei Zevakin on Grete Paia enne Eesti Laulu murelikuks teinud: mis nüüd saab?

ANDREI ZEVAKIN, GRETE PAIA Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Eelmisel nädalal otsustas Eesti Laulu esimeses poolfinaalis osalev Andrei Zevakin, et teeb enne pingelist võistlust "väikese ärireisi" Türki, kuid ootamatu lumetormi tõttu on ta mitmeks päevaks sinna kinni jäänud. "Terevisioonile" antud intervjuus tunnistas tema Eesti Laulu lavapartner Grete Paia, et olukord muutub tema jaoks juba murelikuks.