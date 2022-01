Juba järgmisel nädalal leiavad neljapäeval ja laupäeval aset Eesti Laul 2022 poolfinaalid. Juba teist aastat järjest peavad korraldajad arvestama sellega, et just võistluse ajal on Eestit räsimas rekordilised koroonanumbrid. Mida teevad korraldajad selleks, et keegi Saku Suurhallis järjekordset kollet ei tekitaks?