Maailma suurima Eurovisioni blogi pidaja Andrei Zevakini fänn pole: juba ootan, millal see kolm minutit läbi saab

Juba alguses ütles britist Deban, et Andrei ja Grete laulu pealkiri "Mis nüüd saab" on tema jaoks hääldamatu. "Väga iseend kordav," sõnas Deban ning kortsutas Zevakini esinemise peale kulmu. "See on rohkem kohaliku maitse jaoks. See ei ületa ühtegi piiri, see ei vii mind isegi Soome," sõnas Deban.