Merilin Mälk meenutab pöörast fänni: jooksin nii kiiresti kui jaksasin ja raputasin ta maha

"Ühe korra olen pidanud elu eest jooksma. See oli natuke jube lugu. Mulle meeldib õhtuti käia jalutamas nii, et kõrvaklapid on peas ja kuulan muusikat. Õues oli pime ja mu teele sattus üks fänn. Ta vist elas sealsamas lähedal, kus ma jalutamas käisin. Millegipärast kogu aeg sattusime õues kokku. Ükskord, kui ma läksin õhtul pimedas üksi jalutama, hakkas ta mulle järgnema ja mind hüüdma. Jooksin siis nii kiiresti kui jaksasin ja raputasin ta maha," rääkis ta.