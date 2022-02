Eesti Laulul avaldati mõlema poolfinaali vaheartistid

Eesti Laulu poolfinaalides astuvad külalisartistidena lavale Tanja Mihhailova-Saar, Villemdrillem, Laura Põldvere ja Caater. "Lisaks on meil varuks mõned üllatused, aga jätame need neljapäeva õhtuni veel saladuseks," ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Küll aga vihjas ta, et sel aastal on näiteks ka žürii liikmetel võimalus lavale astuda.