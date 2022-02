Kihlus läbi! Kerdo Mölder on südamevalust vaevatud: Priidu pakkis oma kohvrid ja lahkus!

Laulja kinnitab Õhtulehele, et see on tõsi. Priidu Heinroos, kellega oldi paar juba kaheksa aastat ning peeti pulmaplaanegi, pakkis oma asjad ja lahkus! "Ma ei oska teile praegu oma valu kirjeldada, sest see on erakordselt suur. Ma ei oska teile korrektseid või diplomaatilisi sõnu ritta seada, sest pikalt magamatus on tekitanud meeltesegaduse ja nõrkuse," lausub südamevalust vaevatud laulja.